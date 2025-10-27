Главный военный госпиталь в Екатеринбурге примет бойца СВО после новости URA.RU

В 2023 году Григорий Осипов получил ранение в зоне проведения СВО (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловчанин Григорий Осипов, получивший тяжелое ранение на СВО в 2023 году и с того времени практически обездвиженный, долгое время не мог пройти военно-врачебную комиссию из-за бюрократических сложностей. Пока он пытался урегулировать вопрос с оформлением документов, его признали дезертиром. После публикации материала о бойце на сайте URA.RU в ситуацию вмешалось Минобороны РФ. В ближайшее время ВВК для бойца будет проведена на базе 354-го окружного военного госпиталя в Екатеринбурге.

Публикация на сайте агентства появилась 16 октября. Тогда супруга бойца Анастасия рассказала, что ее муж, оказавшийся прикованным к постели после тяжелого ранения и уже почти два года не способный пройти полноценное медицинское освидетельствование, был заочно признан самовольно покинувшим часть. В отношении него даже возбудили уголовное дело.

Материал вызвал широкий общественный отклик, после чего представители Министерства обороны РФ заверили как самого Осипова, так и корреспондента URA.RU, что ситуация находится под контролем ведомства и будет урегулирована в кратчайшие сроки. Уже в течение текущего месяца Осипова направят в 354-й окружной военный госпиталь Екатеринбурга, где все необходимые процедуры по прохождению ВВК будут организованы.

«Если честно, мы не ожидали, что после публикации на сайте агентства ситуация так быстро сдвинется с мертвой точки. Даже, наверное, всех слов не подобрать, чтобы выразить, как мы счастливы, что наконец-то хоть кто-то обратил на нашу ситуацию внимание. И, конечно, мы благодарны и Минобороны за то, что быстро включились в проблему, и аппарату уполномоченного по правам человека в области за помощь, и, конечно, журналисту URA.RU, что взялась за нашу ситуацию. Теперь мы ждем с нетерпением ВВК», — отметила супруга бойца Анастасия Осипова.