Мужчина схватился за опасный инструмент, чтобы отомстить обидчикам Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Арти (Свердловская область) мужчина повздорил с местными жителями и схватился за бензопилу. С включенным инструментом он бросился на толпу оппонентов, этот момент сняли очевидцы.

Жуткие кадры напоминают американский триллер «Техасская резня бензопилой». На видео вооруженный мужчина в спортивном костюме гоняется за противниками. Те в ужасе разбегаются в стороны. Все происходит под звуки включенного инструмента.

«Какой-то человек перепил, первый раз бензопила не завелась, и он получил люлей от местных. Починил пилу, пришел второй раз уже с заведенной. Видимо, были враги у него там, хотел отомстить таким способом», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Продолжение после рекламы

Известно, что агрессору 28 лет, зовут его Кирилл Нефедов. Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пояснил агентству, что конфликт произошел возле бара «Мохито». В тот день и виновник, и его оппоненты были сильно подшофе.