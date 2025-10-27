Пьяный свердловчанин гонялся за врагами с включенной бензопилой. Видео
Мужчина схватился за опасный инструмент, чтобы отомстить обидчикам
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В поселке Арти (Свердловская область) мужчина повздорил с местными жителями и схватился за бензопилу. С включенным инструментом он бросился на толпу оппонентов, этот момент сняли очевидцы.
Жуткие кадры напоминают американский триллер «Техасская резня бензопилой». На видео вооруженный мужчина в спортивном костюме гоняется за противниками. Те в ужасе разбегаются в стороны. Все происходит под звуки включенного инструмента.
«Какой-то человек перепил, первый раз бензопила не завелась, и он получил люлей от местных. Починил пилу, пришел второй раз уже с заведенной. Видимо, были враги у него там, хотел отомстить таким способом», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Известно, что агрессору 28 лет, зовут его Кирилл Нефедов. Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пояснил агентству, что конфликт произошел возле бара «Мохито». В тот день и виновник, и его оппоненты были сильно подшофе.
«Первоначально участники инцидента разошлись без рукоприкладства. Однако гражданин Нефедов, так зовут нашего „уральского Рэмбо“, дошел до своего дома примерно в ста метрах от места конфликта, вооружился бензопилой фирмы Stihl, завел ее и вернулся в эпицентр криминальных событий. Попугав своих оппонентов, к счастью, никого из них не травмировав, вернулся к себе в жилище», — отметил полковник. Он добавил, что ближайшие несколько суток парень проведет под стражей в местном отделе полиции.
