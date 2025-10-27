Найденное в свердловском лесу тело без головы принадлежит мужчине

По словам специалистов, останки идентифицированы как принадлежащие мужчине (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело без головы, обнаруженное 16 октября в лесу недалеко от города Ивдель Свердловской области, принадлежит мужчине. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительным данным, смерть этого человека не носит криминальный характер.

«В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — отметил полковник Горелых. Он подчеркнул, что следственно-оперативная группа МВД и эксперты продолжают выяснять все детали происшествия.