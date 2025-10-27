Найденное в свердловском лесу тело без головы принадлежит мужчине
По словам специалистов, останки идентифицированы как принадлежащие мужчине (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тело без головы, обнаруженное 16 октября в лесу недалеко от города Ивдель Свердловской области, принадлежит мужчине. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительным данным, смерть этого человека не носит криминальный характер.
«В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — отметил полковник Горелых. Он подчеркнул, что следственно-оперативная группа МВД и эксперты продолжают выяснять все детали происшествия.
Тело заметили рабочие возле перегона Улымсос-Оус в 59 км от Ивделя. Рядом с трупом нашли кошельки, продукты, раскладной стул, немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалку для газовой печи и круглые очки. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер. Ранее звучала версия, что погибший — мужчина. Силовики разбираются в обстоятельствах случившегося. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
