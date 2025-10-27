Из свердловских грибов создали уникальное лекарство

Биологи УрФУ выявили полезные свойства трутовых грибов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) выявили полезные свойства трутовых грибов, которые растут в Свердловской области, и на их основе разработали мазь. Она способна быстро заживлять даже глубокие ожоги и в целом регенерировать и омолаживать кожу. Подробности URA.RU раскрыли в отделе научных коммуникаций вуза.

«При создании мази биологи использовали два вида грибов — Ganoderma applanatum (трутовик плоский) и Fomitopsis pinicola (трутовик окаймленный), которые собрали в лесах Свердловской области. Оказалось, что мазь на основе ланолина и экстрактов трутовиков помогает быстрее заживлять раны после ожогов (даже третьей степени, при которых образуются рубцы), а также снижает воспаление», — рассказали представители УрФУ.

В ранах, которые смазывали мазями с грибами, ученые обнаружили большое количество фибробластов. Эти клетки снижают воспаление и играют ключевую роль в заживлении ран, регенерации и поддержании молодости кожи. Лучшие свойства показала мазь с добавлением трутовика плоского — она быстрее заживляла раны.

Продолжение после рекламы

Исследователи уверены: мази с экстрактами грибов безвредны для людей. В своем заявлении он сослались на традиционную китайскую медицину и косметологию, в которых трутовые грибы используют уже более двух тысяч лет. В этих грибах большое количество метаболитов, которые обладают противоопухолевым, противовоспалительным и иммуномодулирующим действиями. В планах ученых запатентовать мазь, заявку на патент они уже подали.

Эти трутовые грибы были собраны в свердловских лесах Фото: предоставлено отделом научных коммуникаций УрФУ