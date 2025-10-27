Екатеринбуржцы несколько дней просидели без отопления

Жильцы почти полгода добивались ремонта в подъезде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жильцы дома на Малышева, 7 в Екатеринбурге остались без отопления на несколько дней. По их словам, УК «Ремстройкомплекс» не может восстановить поток теплой воды, из-за чего батареи были холодными все выходные. Отопление вернулось только к понедельнику. До этого в доме полностью пропадала вода. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей.

«У них нет специалистов, поэтому сейчас дом на Малышева, 7 без ясных на то причин стоит без отопления. Мы с вечера пятницы мерзнем. В диспетчерской обещают провести работы, сантехник говорит, что не знает о причинах проблемы и как решать ее», — рассказал собеседник URA.RU.

Аналогичная ситуация с отключением воды произошла месяц назад. Тогда, по заверению жильцов, в УК заявили, что в данный момент у них нет сотрудников, способных решить эту проблему. В итоге дом на Малышева, 7 был полностью без воды двое суток.

Жильцы отмечают, что столкнулись и с другими трудностями сразу после покупки квартиры. Один из собственников рассказал, что сразу после покупки жилья ему пришлось менять за свой счет батареи, а после мужчине выписали счет за отключение отопления. «Говорили, отключить отопление стоило три тысячи рублей. Приходит сантехник и говорит, что цена будет уже девять тысяч», — рассказал житель дома.

Также жильцы долго добивались ремонта подъезда, поскольку там был пожар. Как рассказал собеседник агентства, всех «кормили завтраками» и обещали начать ремонт вот-вот, однако ждать пришлось почти полгода. «Почтовые ящики сломаны, везде мусор, грязь, тут вообще не прибирались», — сообщил житель одного из подъездов дома на Малышева, 7.