Свердловские сыщики назвали новую версию убийства, где муж содрал кожу с жены
Убийство произошло на бытовой почве и поразило жестокостью
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жестокое убийство в Березовском (Свердловская область) было совершено не из-за того, что жена отказалась варить суп, как сообщалось ранее, а после ее упреков супругу, который не приготовил ужин. Подробности резонансной истории URA.RU раскрыли в свердловских управлениях СКР и МВД РФ.
«Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина. После совершения преступления мужчина предпринял попытки для сокрытия тела и следов криминального события», — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя свердловского СК.
Как писало агентство ранее, мужчина содрал с убитой женщины кожу и пытался расчленить, но не смог. В момент совершения преступления он был пьян.
«Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию. Даже повидавшие на своем профессиональном веку много чего жуткого сыщики, прибывшие первыми на место ЧП, ужаснулись увиденной картине», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
