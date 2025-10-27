Логотип РИА URA.RU
Свердловские сыщики назвали новую версию убийства, где муж содрал кожу с жены

В Свердловской области муж содрал кожу с жены, которая хотела есть
27 октября 2025 в 16:02
Убийство произошло на бытовой почве и поразило жестокостью

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жестокое убийство в Березовском (Свердловская область) было совершено не из-за того, что жена отказалась варить суп, как сообщалось ранее, а после ее упреков супругу, который не приготовил ужин. Подробности резонансной истории URA.RU раскрыли в свердловских управлениях СКР и МВД РФ.

«Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина. После совершения преступления мужчина предпринял попытки для сокрытия тела и следов криминального события», — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя свердловского СК.

Как писало агентство ранее, мужчина содрал с убитой женщины кожу и пытался расчленить, но не смог. В момент совершения преступления он был пьян. 

«Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию. Даже повидавшие на своем профессиональном веку много чего жуткого сыщики, прибывшие первыми на место ЧП, ужаснулись увиденной картине», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 

