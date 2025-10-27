Прославилась в школе, судилась с Костюшкиным и вышла замуж за продюсера: что известно о певице Монеточке*

Монеточку* признали иноагентом в 2023 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Суд в Москве заочно арестовал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова из Екатеринбурга, признана иноагентом в РФ). В школьные годы исполнительница быстро прославилась, но ее карьера в России прекратилась после 2022 года Как артистка стала «интернет-феноменом», попалась на плагиате, вышла замуж за своего продюсера и переехала в Латвию — в материале URA.RU.

Детство

Елизавета родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. Ее отец трудится в сфере строительства, мать занимает должность менеджера в туристическом агентстве. Образование девочка сначала получала в школе № 32, где особое внимание уделялось таким дисциплинам, как живопись, музыка, литература. В этот период Елизавета начала заниматься балетом и осваивать игру на фортепиано, а в свободное время увлекалась вышивкой крестиком и сочиняла стихи, которые размещала в интернете.

Елизавета с детства увлекалась творчеством Фото: Марина Молдавская © URA.RU

После девятого класса Гырдымова продолжила обучение в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) при Уральском федеральном университете и мечтала в будущем стать педагогом. После окончания школы в 2016 году поступила на заочный факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) в Москве по специальности «Продюсирование». Первую профессиональную практику девушка проходила в Екатеринбурге на телеканале «ЕТВ».

Творческий путь

Свои первые стихотворения будущая певица написала в возрасте четырех лет. В конце 2015 года Елизавета под псевдонимом Монеточка (иноагент) начала записывать собственные композиции в домашних условиях и публиковать их в социальных сетях.

С января 2016 года исполнительница также стала размещать на своем YouTube-канале видеозаписи с живым исполнением песен и опубликовала во «ВКонтакте» дебютный альбом под названием «Психоделический клауд-рэп». Он вызвал интерес как у широкой аудитории, так и у известных представителей музыкальной сферы, в числе которых были группа «Дискотека Авария», Сергей Шнуров, Noize MC и Земфира (Иван Алексеев и Земфира Рамазанова признаны Минюстом РФ иноагентами). В ряде СМИ Монеточку называли «интернет-феноменом». Впоследствии альбом «Психоделический клауд-рэп» был включен в списки лучших музыкальных релизов по версии изданий «Афиша Daily» и The Flow.

Девушка быстро покорила российскую публику Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2017 году Монеточка начала творческое сотрудничество с музыкантом Витей Исаевым, который занимался созданием поп-аранжировок для ее песен и текстов. Их первым совместным проектом стал сингл «Последняя дискотека». Уже через год артисты выпустили альбом «Раскраски для взрослых», который впоследствии занял высокие позиции в чартах популярных музыкальных платформ, включая iTunes, Apple Music и Google Play.

Затем началась череда фестивальных выступлений, всероссийское турне, а также певица участвовала в шоу «Поле чудес», где не только сыграла, но и исполнила песню «Нет монет» с народным ансамблем.

В октябре 2020 года Монеточка представила свой второй студийный альбом под названием «Декоративно-прикладное искусство». Год спустя артистка появилась в фильме «Родные», а также озвучила персонажа в мультфильме «Лука». Кроме того, Елизавета совместно с признанным иноагентом Noize MC и Витей Исаевым основала супергруппу Voices of Peace. В мае 2024 года состоялся релиз третьего студийного альбома — «Молитвы. Анекдоты. Тосты.».

Стас Костюшкин судился с певицей в Чкаловском районном суде Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвинение в плагиате

В 2021 году бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате. По мнению Костюшкина, одна из композиций имела значительное сходство с его песней «Женщина, я не танцую». Экспертная проверка показала, что работа Гырдымовой не может рассматриваться как пародия. В результате судебного разбирательства с исполнительницы взыскали сумму в размере 500 тысяч рублей, несмотря на то, что изначально певец настаивал на 900 тысяч рублей.

Личная жизнь

В связи с ростом популярности во время обучения в 11-м классе Елизавета прекратила отношения со своим возлюбленным. Позднее она состояла в романтических отношениях с блогером Егором Лоскутовым.

В 2020 году артистка сообщила о начале отношений со своим продюсером Витей Исаевым. В 2022 году у пары родилась дочь, а через два года на свет появился сын.

Признание иноагентом и уголовное дело

В 2022 году Гырдымова публично высказалась против проведения специальной военной операции, после чего вместе с супругом эмигрировала в Латвию. В январе 2023 года ее имя внесли в перечень иностранных агентов. Уже в мае в отношении певицы был составлен протокол по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, поскольку в своих публикациях она не использовала соответствующую маркировку. Позднее за это правонарушение исполнительница была оштрафована дважды на 30 тысяч рублей. Тогда же Гырдымова продала квартиру в центре Москвы: покупателем стал режиссер Герман Могилевский.

Сейчас Монеточка гастролирует только за границей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2024 году Роскомнадзор заблокировал одну из песен Монеточки, тогда же на Елизавету завели уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента, объявили в розыск. Кроме этого, запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за антироссийских высказываний.

В 2025 году певица подала на ликвидацию своего индивидуального предпринимательства в России. В октябре этого же года суд заочно избрал Монеточке меру пресечения — заключение под стражей.