Иностранка закурила в туалете и попала в екатеринбургскую полицию. Фото

С борта Москва - Екатеринбург сняли иностранку, курившую в туалете
27 октября 2025 в 14:23
Иностранка прямо с борта самолета была уведена в полицию

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гражданка иностранного государства во время полета из Москвы в Екатеринбург покурила сигарету в туалете, после чего попала в руки полиции. Оказалось, что за ней есть еще одно серьезное нарушение. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. 

«На днях в дежурную часть транспортной полиции аэропорта Кольцово поступила информация, что к прибывающему из Москвы воздушному судну требуется наряд полиции. Причиной обращения стало противоправное поведение ранее не имевшей проблем с законом 25-летней гражданки. Во время полета пассажирка курила сигарету в туалетной комнате самолета», — сказано в сообщении ведомства.

Иностранку прямо с борта доставили в дежурную часть и обнаружили, что она ко всему прочему нарушила миграционное законодательство России. Приехав в РФ в апреле, девушка не прошла обязательный иммиграционный контроль. Кроме того, срок пребывания на территории России у нее истек еще 19 июля. Все это время она жила в Москве, но на днях решила перебраться в Екатеринбург. Теперь нелегалку ждут штраф и административное выдворение из нашей страны. 

Пока девушка помещена в центр временного содержания иностранных граждан

Фото: предоставлено пресс-службой Управления на транспорте МВД России по УрФО

