Первый челябинский замминистра финансов Грязев поменяет работу

27 октября 2025 в 14:00
Александр Грязев перейдет на работу в КСП

Александр Грязев перейдет на работу в КСП

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев перейдет на работу в Контрольно-счетную палату региона. Постановление о его освобождении от должности в минфине уже подписал губернатор Алексей Текслер.

«Освободить Грязева Александра Александровича от замещаемой должности первого заместителя министра финансов Челябинской области, расторгнуть с ним контракт с 10 ноября по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

По информации URA.RU, Грязев перейдет на новую должность. Он станет заместителем председателя Контрольно-счетной палаты региона. С председателем КСП Андреем Пшеницыным Грязев работал еще в те времена, когда Пшеницын руководил минфином.

Сейчас у Пшеницына один заместитель, Юрий Подшивалов. Но скоро структуру КСП пересмотрят, и замов будет два. Одну ставку займет аудитор Александр Кондрашов, другую — Грязев. Подшивалов перейдет на другую работу.

