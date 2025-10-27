Первый челябинский замминистра финансов Грязев поменяет работу

Александр Грязев перейдет на работу в КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев перейдет на работу в Контрольно-счетную палату региона. Постановление о его освобождении от должности в минфине уже подписал губернатор Алексей Текслер.

«Освободить Грязева Александра Александровича от замещаемой должности первого заместителя министра финансов Челябинской области, расторгнуть с ним контракт с 10 ноября по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

По информации URA.RU, Грязев перейдет на новую должность. Он станет заместителем председателя Контрольно-счетной палаты региона. С председателем КСП Андреем Пшеницыным Грязев работал еще в те времена, когда Пшеницын руководил минфином.

Продолжение после рекламы