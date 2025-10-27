Первый челябинский замминистра финансов Грязев поменяет работу
Александр Грязев перейдет на работу в КСП
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев перейдет на работу в Контрольно-счетную палату региона. Постановление о его освобождении от должности в минфине уже подписал губернатор Алексей Текслер.
«Освободить Грязева Александра Александровича от замещаемой должности первого заместителя министра финансов Челябинской области, расторгнуть с ним контракт с 10 ноября по инициативе гражданского служащего. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
По информации URA.RU, Грязев перейдет на новую должность. Он станет заместителем председателя Контрольно-счетной палаты региона. С председателем КСП Андреем Пшеницыным Грязев работал еще в те времена, когда Пшеницын руководил минфином.
Сейчас у Пшеницына один заместитель, Юрий Подшивалов. Но скоро структуру КСП пересмотрят, и замов будет два. Одну ставку займет аудитор Александр Кондрашов, другую — Грязев. Подшивалов перейдет на другую работу.
