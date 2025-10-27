Челябинский самбист завоевал медаль чемпионата мира среди мастеров

Самбист Владимир Колодин стал лучшим мастером в мире (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсмен из Челябинской области Владимир Колодин завоевал медаль чемпионата мира по самбо. Он занял второе место в своей весовой категории, сообщили в региональном центре по самбо.

«В направлении М2 и весовой категории 71 кг на вторую ступень пьедестала поднялся представитель Челябинской области Владимир Колодин», — рассказали на официальной странице регионального центра в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат мира прошел с 24 по 26 октября.