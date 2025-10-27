Челябинский самбист завоевал медаль чемпионата мира среди мастеров
Самбист Владимир Колодин стал лучшим мастером в мире (архивное фото)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Спортсмен из Челябинской области Владимир Колодин завоевал медаль чемпионата мира по самбо. Он занял второе место в своей весовой категории, сообщили в региональном центре по самбо.
«В направлении М2 и весовой категории 71 кг на вторую ступень пьедестала поднялся представитель Челябинской области Владимир Колодин», — рассказали на официальной странице регионального центра в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат мира прошел с 24 по 26 октября.
В центре сообщили, что в минувшие выходные самые опытные спортсмены в мире собрались в Бухаре (Узбекистан). Чемпионат мира по самбо среди мастеров прошел для спортсменов старше 35 лет.
