Челябинский самбист завоевал медаль чемпионата мира среди мастеров

27 октября 2025 в 12:09
Самбист Владимир Колодин стал лучшим мастером в мире (архивное фото)

Самбист Владимир Колодин стал лучшим мастером в мире (архивное фото)

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсмен из Челябинской области Владимир Колодин завоевал медаль чемпионата мира по самбо. Он занял второе место в своей весовой категории, сообщили в региональном центре по самбо.

«В направлении М2 и весовой категории 71 кг на вторую ступень пьедестала поднялся представитель Челябинской области Владимир Колодин», — рассказали на официальной странице регионального центра в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат мира прошел с 24 по 26 октября.

В центре сообщили, что в минувшие выходные самые опытные спортсмены в мире собрались в Бухаре (Узбекистан). Чемпионат мира по самбо среди мастеров прошел для спортсменов старше 35 лет.

