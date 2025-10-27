Руководство челябинских нацпарков заставили вырубить зараженный лес

Оставить нацпарки частично без леса придется из-за жука-вредителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство нацпарков Челябинской области заставили вырубить лес. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной стал распространившийся на территории жук-вредитель.

«В октябре в национальных парках региона Россельхознадзор установил зоны по вредителю леса — уссурийскому полиграфу. Владельцы лесных угодий обязаны произвести вырубку и уничтожение заселенных растений-хозяев», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Общая площадь карантинных зон составила более 60 тысяч гектаров. На территории нацпарка «Таганай» установлена зона площадью 16,2 тысячи га, в «Зигальге» — 43,9 тысячи га. Вредитель был обнаружен в ходе планового фитосанитарного мониторинга, а его вид подтвердили лабораторные исследования.

Продолжение после рекламы





«Вырубки начали минувшим летом. Поскольку площадь большая, работы продолжаются», — пояснили URA.RU в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Для ликвидации очагов заражения применяется комплекс мер. Срубленная древесина подлежит окорению и распиловке на месте, а все отходы уничтожаются путем сжигания или захоронения. Вывоз зараженного материала, включая рождественские ели, за пределы карантинной зоны строго запрещен.

Ситуация с уссурийским полиграфом развивается на фоне общего ухудшения фитосанитарной обстановки в регионе. В Челябинской области подтвердили 133 фитосанитарные зоны по девяти видам карантинных объектов общей площадью 8,1 тысячи гектаров.