Циклон принесет в Челябинскую область снегопады

В Челябинске и области к концу октября антициклон сменится на циклон, который принесет похолодание и снегопады. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В начале недели погоду в регионе продолжит определять периферия антициклона, поэтому сегодня-завтра будет относительно тепло и сухо. Но уже 29 октября начнутся перемены в погоде — с прохождением западного циклона ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег и снег», — уточнили метеорологи.

Синоптики пообещали, что погода изменится к концу октября — началу ноября. Со снегопадами в области начнется похолодание, которое будет сопровождаться усилением ветра.

