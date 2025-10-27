Циклон принесет в Челябинскую область снегопады
К началу ноября на регион обрушатся снегопады (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске и области к концу октября антициклон сменится на циклон, который принесет похолодание и снегопады. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В начале недели погоду в регионе продолжит определять периферия антициклона, поэтому сегодня-завтра будет относительно тепло и сухо. Но уже 29 октября начнутся перемены в погоде — с прохождением западного циклона ожидаются дожди, которые перейдут в мокрый снег и снег», — уточнили метеорологи.
Синоптики пообещали, что погода изменится к концу октября — началу ноября. Со снегопадами в области начнется похолодание, которое будет сопровождаться усилением ветра.
На аппаратном совещании в мэрии Челябинска сообщили, что к концу недели уже готовятся использовать противогололедную смесь. Мэр города Алексей Лошкин поручил всем главам районов еще раз проверить наличие техники и смеси. Ранее глава города лично объехал всех дорожных подрядчиков, чтобы осмотреть машины и склады с противогололедными реагентами.
