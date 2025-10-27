В результате взрыва на заводе в Копейске погибли 23 человека

После взрывов на заводе в Копейске начался пожар (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Официальными жертвами трагедии, которая произошла в ночь на 23 октября на предприятии в Копейске, городе-спутнике Челябинска, признаны 23 человека. 13 тел уже найдены, поиски остальных продолжаются, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия», — уточнили в пресс-службе правительства области.

В результате происшествия официально подтверждена гибель 13 человек, их тела обнаружены на месте случившегося. Спасательные службы продолжают разбор завалов, проводятся поисковые мероприятия по обнаружению останков других возможных жертв, сообщили в МЧС. Впереди предстоит длительный процесс идентификации погибших.

На данный момент в стационарах областной клинической больницы и медицинских учреждениях Копейска проходят лечение четверо пострадавших. Еще двое были переведены из ожогового центра городской клинической больницы №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде для получения специализированной врачебной помощи. Остальные пострадавшие получают амбулаторное лечение.