В результате взрыва на заводе в Копейске погибли 23 человека
После взрывов на заводе в Копейске начался пожар (архивное фото)
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Официальными жертвами трагедии, которая произошла в ночь на 23 октября на предприятии в Копейске, городе-спутнике Челябинска, признаны 23 человека. 13 тел уже найдены, поиски остальных продолжаются, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия», — уточнили в пресс-службе правительства области.
В результате происшествия официально подтверждена гибель 13 человек, их тела обнаружены на месте случившегося. Спасательные службы продолжают разбор завалов, проводятся поисковые мероприятия по обнаружению останков других возможных жертв, сообщили в МЧС. Впереди предстоит длительный процесс идентификации погибших.
На данный момент в стационарах областной клинической больницы и медицинских учреждениях Копейска проходят лечение четверо пострадавших. Еще двое были переведены из ожогового центра городской клинической больницы №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде для получения специализированной врачебной помощи. Остальные пострадавшие получают амбулаторное лечение.
Взрывы прозвучали на заводе в Копейске в ночь на 23 октября. После этого начался пожар. На месте трагедии развернули оперативный штаб, экстренные службы незамедлительно начали разбор завалов и поиски пострадавших. Подробная информация о поисках — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!