Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В результате взрыва на заводе в Копейске погибли 23 человека

27 октября 2025 в 12:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
После взрывов на заводе в Копейске начался пожар (архивное фото)

После взрывов на заводе в Копейске начался пожар (архивное фото)

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Официальными жертвами трагедии, которая произошла в ночь на 23 октября на предприятии в Копейске, городе-спутнике Челябинска, признаны 23 человека. 13 тел уже найдены, поиски остальных продолжаются, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия», — уточнили в пресс-службе правительства области.

В результате происшествия официально подтверждена гибель 13 человек, их тела обнаружены на месте случившегося. Спасательные службы продолжают разбор завалов, проводятся поисковые мероприятия по обнаружению останков других возможных жертв, сообщили в МЧС. Впереди предстоит длительный процесс идентификации погибших.

Продолжение после рекламы

На данный момент в стационарах областной клинической больницы и медицинских учреждениях Копейска проходят лечение четверо пострадавших. Еще двое были переведены из ожогового центра городской клинической больницы №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде для получения специализированной врачебной помощи. Остальные пострадавшие получают амбулаторное лечение.

Взрывы прозвучали на заводе в Копейске в ночь на 23 октября. После этого начался пожар. На месте трагедии развернули оперативный штаб, экстренные службы незамедлительно начали разбор завалов и поиски пострадавших. Подробная информация о поисках — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал