Швеция планирует организовать производство истребителей Gripen на Украине
Компания Saab готова поставлять на Украину истребители Gripen E
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Шведская оборонная компания Saab готова поставить Украине первый истребитель Gripen E через три года после оформления заказа. Об этом сообщил исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон.
«Если у нас будет финансирование, если политики решат этот вопрос и получат поддержку финансирования Украины, чтобы заключить контракт по Gripen E, то расширение производства будет важной задачей», — приводит слова топ-менеджера Financial Times (FT). Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность расширения производства примерно до 25-30 самолетов в год.
Потенциальный контракт с Украиной потребует увеличения производства авиационной техники. Для этого Saab рассматривает запуск новых производственных линий. По оценке руководства, на запуск потребуется два-три года в дополнение к срокам исполнения самого заказа.
Фактическое количество самолетов, параметры заказа и сроки поставки будут зависеть от итоговых договоренностей между правительствами и Saab. Компания подчеркивает, что уже анализирует возможности расширения мощностей и готова к интеграции новых производственных процессов после получения необходимых контрактных и финансовых гарантий.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали письмо о намерениях, предусматривающее возможность поставки Украине от 100 до 150 истребителей Gripen E. Этот документ стал первым официальным шагом к заключению экспортной сделки между Киевом и шведским производителем Saab. Ранее вопрос передачи самолетов находился, на стадии обсуждения и требовал одобрения правительств обеих стран.
