Швеция планирует организовать производство истребителей Gripen на Украине

Компания Saab готова поставлять на Украину истребители Gripen E Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Шведская оборонная компания Saab готова поставить Украине первый истребитель Gripen E через три года после оформления заказа. Об этом сообщил исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон.

«Если у нас будет финансирование, если политики решат этот вопрос и получат поддержку финансирования Украины, чтобы заключить контракт по Gripen E, то расширение производства будет важной задачей», — приводит слова топ-менеджера Financial Times (FT). Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность расширения производства примерно до 25-30 самолетов в год.

Потенциальный контракт с Украиной потребует увеличения производства авиационной техники. Для этого Saab рассматривает запуск новых производственных линий. По оценке руководства, на запуск потребуется два-три года в дополнение к срокам исполнения самого заказа.

Фактическое количество самолетов, параметры заказа и сроки поставки будут зависеть от итоговых договоренностей между правительствами и Saab. Компания подчеркивает, что уже анализирует возможности расширения мощностей и готова к интеграции новых производственных процессов после получения необходимых контрактных и финансовых гарантий.