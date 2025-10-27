Логотип РИА URA.RU
Тюменец выиграл миллионы в лотерее

Житель Тюменской области выиграл 5 миллионов, потратив 20 рублей
27 октября 2025 в 15:23
Победитель купил лотерейный билет онлайн

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области стало на одного лотерейного миллионера больше. Мужчина выиграл 5,2 миллиона рублей, купив билет онлайн, сообщает пресс-служба «Столото».

«Приз размером 5,2 млн руб. был разыгран 26 октября. Победный билет стоил 20 рублей», — приводит данные «Столото» «РБК Тюмень».

Ранее URA.RU рассказало о еще одном победителе лотереи. Тюменец выиграл крупный приз уже во второй раз.

