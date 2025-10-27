Тюменец выиграл миллионы в лотерее
Житель Тюменской области выиграл 5 миллионов, потратив 20 рублей
27 октября 2025 в 15:23
Победитель купил лотерейный билет онлайн
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюменской области стало на одного лотерейного миллионера больше. Мужчина выиграл 5,2 миллиона рублей, купив билет онлайн, сообщает пресс-служба «Столото».
«Приз размером 5,2 млн руб. был разыгран 26 октября. Победный билет стоил 20 рублей», — приводит данные «Столото» «РБК Тюмень».
Ранее URA.RU рассказало о еще одном победителе лотереи. Тюменец выиграл крупный приз уже во второй раз.
Подписаться
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал