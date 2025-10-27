Родителей тюменских дошкольников зовут на службу в армию
В Тюменской области установлена крупнейшая в России единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В детских садах Тюмени появились плакаты с рекламой службы по контракту в Вооруженных силах России. Об этом URA.RU рассказали родители дошкольников. По их словам, на постерах указана информация о выплатах и льготах, которые положены военнослужащим.
«В нашем детском саду рекламный плакат размещен на входе в здание. На постере указана информация о размере единовременной выплаты, которая начисляется при заключении контракта. Также там перечисляются льготы, на которые могут рассчитывать военные. В нашем родительском чате пишут, что такие объявления появились во многих детских садах города», — рассказала URA.RU одни из жительниц Тюмени.
В департамент образования администрации Тюмени направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес Военного комиссариата области. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области была установлена самая крупная в России единовременная выплата при заключении контракта на военную службу. Ее размер составляет 3,4 миллиона рублей.
