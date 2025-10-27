Стало известно, как аферисты обманули Ларису Долину

Долина находилась под крайне сильным психологическим воздействием Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Сразу после продажи собственной квартиры за 112 миллионов рублей народная артистка Лариса Долина добровольно передала все средства злоумышленникам. Почему даже широко известная личность может превратиться в рядовую жертву аферистов стало известно из выводов судебных экспертиз по делу.

«Артистка имеет черты нарциссического и истерического личностных радикалов», — передает telegram-канал Baza выводы экспертов. Такие черты включают чрезмерную самоуверенность и невосприимчивость к советам, смешиваясь с высокой внушаемостью. Кроме того, у Долиной наблюдается выраженная невнимательность к деталям из-за постоянных творческих перегрузок. Ее мышление эксперты описали как «наивный оптимизм», в то же время она высоко ценит свою безопасность.

Перед самой сделкой покупатели недвижимости насторожились. Риелтор предложила Ларисе Долиной, как и всем продавцам в подобных случаях, предоставить справки от нарколога и психиатра. Однако Долина, сославшись на свое звание народной артистки, сочла требование абсурдным.

Мошенники действовали последовательно. Сначала они собрали максимум информации о Долиной из открытых источников, тщательно разработали психологическую стратегию и вступили с жертвой в контакт через «пристрелочные» звонки. Затем в ход пошли легенды и эмоциональные манипуляции: Долину сначала запугали, убедив в наличии угроз для ее сбережений, а потом — изолировали от близких. Передача средств происходила под легендой спасения денег — якобы по поручению Росфинмониторинга.

Айтишница Полина Лурье, купившая у Долиной жилье, не заметила ничего подозрительного. По ее словам, Долина уверенно рассказывала о планах купить еще большую квартиру, а сама во время сделки никуда не уходила, вела себя спокойно и не общалась с посторонними. Даже близкие помощники исполнительницы не сумели ее переубедить.