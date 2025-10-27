Туск заявил, что Украина вправе атаковать российские объекты в Европе
Туск допустил, что Украина может атаковать российские объекты
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Украина имеет право наносить удары по российским объектам по всей Европе. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
«... Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как... в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток — 2“ в 2022 году», — приводит слова Туска Sunday Times. Он подчеркнул, что страны Евросоюза должны учитывать новые угрозы и быть солидарными с Киевом в контексте продолжающегося конфликта.
В публикации Sunday Times указывается, что ранее суд в Варшаве отказался экстрадировать украинского гражданина, подозреваемого в диверсии на объектах энергосистемы, сославшись на риски для его безопасности и политический характер уголовного дела. Германия запросила выдачу этого гражданина из-за подозрений в причастности к подрыву газопроводов на Балтике в сентябре 2022 года, что привело к международному расследованию.
Ранее министерство иностранных дел Венгрии осудило позицию Дональда Туска, обвинив его в защите подозреваемых в терактах после того, как польский суд отказался экстрадировать украинца, обвиняемого во взрывах на «Северных потоках» в 2022 году. Власти Германии настаивают на выдаче украинского гражданина для расследования, а Польша ссылается на политический характер дела и вопросы безопасности.
- Валерий27 октября 2025 13:24Плохо учил историю - уже ходили в Россию.