Глава венгерского МИД назвал премьера Польши защитником террористов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в защите террористов из-за его высказываний о газопроводе «Северный поток — 2». Об этом венгерский политик написал в социальной сети Х.
«Нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов», — написал Сийярто. Он пояснил, что логика Туска, по сути, оправдывает диверсии против энергетических объектов и может привести к новым преступлениям.
Ранее Дональд Туск заявил, что для Европы проблемой является не подрыв «Северного потока — 2», а сам факт его строительства для транспортировки российского газа. Также он отметил, что Польша не заинтересована в экстрадиции подозреваемого в диверсии украинца в Германию, хотя окончательное решение примет суд.
Гражданин Украины был арестован в Польше 30 сентября по подозрению во взрыве газопровода и сейчас находится в варшавском следственном изоляторе. Суд продлил срок его содержания под стражей до 9 ноября. Напомним, что разрушение газопроводов произошло 26 сентября 2022 года на дне Балтийского моря.
