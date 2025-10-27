Власти Тюмени объяснили, почему не могут взять под свое крыло один из поселков
Кооператив оспорил решение суда, что стало «приговором» жителям «Рабочего поселка»
«Рабочий поселок» в Тюмени, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода и канализации, не может стать муниципальной собственностью из-за судов, которые ранее состоялись между администрацией города и производственным кооперативом, которому принадлежала земля в этом месте. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.
«В 2011-2014 годах принимались меры по признанию жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах „Рабочего поселка“, бесхозяйными, в целях оформления права муниципальной собственности. На основании решений суда на часть жилых помещений такое право было признано. Однако, в связи с возражениями ООО „Нейча“, которому земельный участок был предоставлен в бессрочное пользование, были вынесены определения об отмене этих решений, а также оставлены без рассмотрения иные иски о признании права на жилые помещения в связи с наличием спора о праве», — рассказали в администрации.
Как писало URA.RU, землю в поселке передали производственному кооперативу «Нейча» в 1992 году. Он собирался снести аварийное жилье для строительства своей базы, но расселение людей прекратили из-за отсутствия средств. А теперь, учитывая вынесенные судом решения, мэрия не может снова обратиться в суд с иском. Других правовых оснований взять жилье людей на баланс у властей нет.
Сейчас жители поселка жалуются на отсутствие у них канализации и водопровода. Как отметили в мэрии, воду в дома тюменцы могут подвести заключив договоры с «Тюмень Водоканал». Надеяться на получение нового жилья в рамках КРТ людям тоже не приходится: в этом районе таких планов пока нет.
