Власти Тюмени объяснили, почему не могут взять под свое крыло один из поселков

Кооператив оспорил решение суда, что стало «приговором» жителям «Рабочего поселка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Рабочий поселок» в Тюмени, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода и канализации, не может стать муниципальной собственностью из-за судов, которые ранее состоялись между администрацией города и производственным кооперативом, которому принадлежала земля в этом месте. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«В 2011-2014 годах принимались меры по признанию жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах „Рабочего поселка“, бесхозяйными, в целях оформления права муниципальной собственности. На основании решений суда на часть жилых помещений такое право было признано. Однако, в связи с возражениями ООО „Нейча“, которому земельный участок был предоставлен в бессрочное пользование, были вынесены определения об отмене этих решений, а также оставлены без рассмотрения иные иски о признании права на жилые помещения в связи с наличием спора о праве», — рассказали в администрации.

Как писало URA.RU, землю в поселке передали производственному кооперативу «Нейча» в 1992 году. Он собирался снести аварийное жилье для строительства своей базы, но расселение людей прекратили из-за отсутствия средств. А теперь, учитывая вынесенные судом решения, мэрия не может снова обратиться в суд с иском. Других правовых оснований взять жилье людей на баланс у властей нет.

