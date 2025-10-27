В Тюмени в отеле «Евразия» откроется новый ресторан
Известно, что внутри оборудуют сцену, кальянную зону, диджейскую стойку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюмени в здании отеля «Евразия» откроется ресторан Nuar. Такая информация указана в приложении сервиса 2ГИС. В соцсетях заведения сообщается, что внутри уже заканчивают ремонт.
«Ресторан Nuar. Скоро открытие», — указано в карточке заведения. «Мы на финальной стадии ремонта. Осталось доставить мебель», — сообщается в соцсетях лаунжа. Известно, что внутри оборудуют сцену, кальянную зону, диджейскую стойку.
Ранее URA.RU писало, что сеть японских ресторанов SM TAKE IT откроет суши-бар в тюменском ТЦ «Кристалл». Заведение начнет работу в ноябре.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!