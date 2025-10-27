Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

В Тюмени в отеле «Евразия» откроется новый ресторан

27 октября 2025 в 15:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Известно, что внутри оборудуют сцену, кальянную зону, диджейскую стойку

Известно, что внутри оборудуют сцену, кальянную зону, диджейскую стойку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в здании отеля «Евразия» откроется ресторан Nuar. Такая информация указана в приложении сервиса 2ГИС. В соцсетях заведения сообщается, что внутри уже заканчивают ремонт.

«Ресторан Nuar. Скоро открытие», — указано в карточке заведения. «Мы на финальной стадии ремонта. Осталось доставить мебель», — сообщается в соцсетях лаунжа. Известно, что внутри оборудуют сцену, кальянную зону, диджейскую стойку.

Ранее URA.RU писало, что сеть японских ресторанов SM TAKE IT откроет суши-бар в тюменском ТЦ «Кристалл». Заведение начнет работу в ноябре.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал