Общество

Образование

В Тюмени досрочно запустили новый детский сад

В Тюмени детский сад на Вьюжной заработал на два месяца раньше срока
27 октября 2025 в 15:54
В детском саду созданы современные условия для развития детей

В детском саду созданы современные условия для развития детей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новый детский сад на улице Вьюжной в Тюмени запустили на два месяца раньше назначенного срока. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

«Сегодня с главой города Максимом Афанасьевым посетили новый детский сад №187 на улице Вьюжной. Его сдали досрочно — на два месяца раньше. В саду созданы современные условия для воспитанников», — отметил он.

Известно, что в новом дошкольном заведении установлено современное интерактивное оборудование. Обустроены залы для музыки, физкультуры и робототехники, а так же спелеокамера и кабинеты логопеда и психолога. Ранее сообщалось о том, что в новом микрорайоне Тюмени построят школу.

