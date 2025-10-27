В Тюмени досрочно запустили новый детский сад

В детском саду созданы современные условия для развития детей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новый детский сад на улице Вьюжной в Тюмени запустили на два месяца раньше назначенного срока. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.

«Сегодня с главой города Максимом Афанасьевым посетили новый детский сад №187 на улице Вьюжной. Его сдали досрочно — на два месяца раньше. В саду созданы современные условия для воспитанников», — отметил он.