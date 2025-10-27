В Тюмени досрочно запустили новый детский сад
В детском саду созданы современные условия для развития детей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Новый детский сад на улице Вьюжной в Тюмени запустили на два месяца раньше назначенного срока. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Моор.
«Сегодня с главой города Максимом Афанасьевым посетили новый детский сад №187 на улице Вьюжной. Его сдали досрочно — на два месяца раньше. В саду созданы современные условия для воспитанников», — отметил он.
Известно, что в новом дошкольном заведении установлено современное интерактивное оборудование. Обустроены залы для музыки, физкультуры и робототехники, а так же спелеокамера и кабинеты логопеда и психолога. Ранее сообщалось о том, что в новом микрорайоне Тюмени построят школу.
