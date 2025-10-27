В ХМАО следователи выясняют причины гибели рыбаков, перевернувшихся на лодке
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Следственный комитет ХМАО устанавливает причины гибели двух мужчин, тела которых накануне нашли в карьере недалеко от Сургута. В водоеме рядом с погибшими обнаружили перевернутую резиновую лодку.
«25 октября около 46 километра автодороги „Подъезд к г. Сургут“ в водоеме обнаружены перевернутая резиновая лодка и тела двух мужчин. По данному факту следователями проводится процессуальная проверка», — сообщил окружной СК на официальном сайте.
Личности погибших установили: это жители Сургута. Одному из них было 46, другому — 57 лет. По данным следствия, мужчины 22 октября отправились вместе на рыбалку и с того момента на связь не выходили. Признаков насильственной смерти не телах не нашли.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
