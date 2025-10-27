Полиция разбирается в истории с дебошем в пункте выдачи Сургута

Полиция разбирается в конфликте на ПВЗ в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полиция Сургута начала проверку в отношении дебоширов, которые устроили скандал на пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

Ранее в соцсетях появилась информация о скандале на одном из пунктов выдачи заказов. По словам очевидцев, женщина пришла в пункт с двумя мужчинами. Они померили одежду, но какую-то покупать не захотели.

Продолжение после рекламы