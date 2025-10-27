Экологи одобрили строительство термального курорта на берегу Увильдов

Проект «Увильды Резорт» успешно прошел государственную экологическую экспертизу Фото: предоставлено ГК Baden Family

Проект термального курорта «Увильды Резорт», который появится на берегу одноименного озера, успешно прошел государственную экологическую экспертизу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГК Baden Family, документ подтверждает, что комплекс соответствует всем требованиям охраны окружающей среды, а используемые решения направлены на сохранение экосистемы водоема.

«Нам важно создать такое пространство, где комфорт гостя не вступает в конфликт с природой. Мы изначально выбрали путь экологической ответственности и рады, что экспертное заключение подтвердило правильность наших решений», — отметил учредитель компании Евгений Кононов.

По данным экспертизы, очистные сооружения курорта обеспечат полную биологическую очистку сточных вод. Показатели содержания оксида азота, пыли и других веществ в воздухе будут значительно ниже предельно допустимых норм и составят 0,1 единицы от ПДК.

Комплекс стал первым рекреационным объектом в Челябинской области, экологические изыскания для которого осуществили еще до начала проектирования. Анализ проводили специалисты из Челябинска и Санкт-Петербурга.

«Компания сначала провела комплексное экологическое обследование, а уже на основе его результатов разрабатывала проект. Мы видим, что все наши рекомендации были учтены. Более того, Baden Family пошла дальше требований законодательства: проведены гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания, разработана программа мониторинга состояния водного объекта», — рассказал гендиректор одного из подрядчиков, компании «ЭкоСтандарт-Консалтинг», Виталий Безруков.