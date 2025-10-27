«Никогда не забудем»: Лавров оценил вклад КНДР в освобождение Курской области
27 октября 2025 в 14:01
Выступление Лаврова прозвучало в эфире телеканала «Россия 24»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия высоко оценивает вклад военнослужащих КНДР в освобождение Курской области. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Россияне никогда не забудут подвиги солдат и офицеров КНДР в Курской области, которые скрепят узы дружбы народов», — сказал Лавров. Выступление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».
