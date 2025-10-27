Слава Копейкин приехал в Екатеринбург на пару дней Фото: Роман Наумов © URA.RU

В центре Екатеринбурга толпа фанатов окружила съемочную площадку, на которой работал актер Слава Копейкин. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» приехал на Урал ради съемок фильма «Тюльпаны», об этом рассказали в кинокомпании Red Pepper Film.

«„Тюльпаны“ еще не вышли в кино, а зрители уже пришли посмотреть. Ждем вас в кино, но для этого, пожалуйста, не сорвите нам съемки», — сообщили представители Red Pepper Film.

Сам Копейкин записал видео, где заметно, что поклонники окружили съемочную площадку. «Хорошие ребята в Екб, приятные. Екатеринбург, всем большой привет», — сказал актер.

Продолжение после рекламы

Фильм «Тюльпаны» станет альманахом, который объединит истории вокруг 8 Марта. По сюжету герои фильма сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь. Местом действия станут Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Екатеринбург и Красноярск. В картине снимаются Вячеслав Чепурченко, Варвара Щербакова, Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Валентина Мазунина, Александра Бабаскина и Ярослав Могильников.