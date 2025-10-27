Александр Краснов сумел два года подряд сфотографировать небесные тела (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловский фотограф Александр Краснов, чьи снимки кометы C/2025 A6 (Lemmon) облетели многие СМИ, не в первый раз поймал в свой объектив хвостатую звезду. В прошлом году он фотографировал другую комету — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Краснов рассказал URA.RU, чем отличались два громких астрономических явления.

«Комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) я снимал в прошлом году два дня подряд — тоже под Алапаевском и Нижней Синячихой. Тогда ждать ее пришлось недолго. Ту комету было хорошо видно невооруженным глазом, она была более яркая с выдающимся хвостом», — припомнил фотограф. О ней он тоже узнал из новостей и решил поймать в кадр.

Нынешняя комета C/2025 A6 (Lemmon), в отличие от прошлогодней, была видна только в объективе. По сравнению с кометой 2024 года она показалась Александру маленькой и тусклой. Возле нашей планеты ее не видели 13 веков — то есть с VII века. Сейчас она приблизилась к Земле, наблюдать ее можно весь конец октября и в начале ноября.

Продолжение после рекламы