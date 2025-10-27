В Екатеринбурге ставят уфимские навесы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге заменили 52 остановки общественного транспорта из планируемых 150, при этом некоторые уже начали портить вандалы. URA.RU подготовило карту, каким районам досталось больше всего новеньких стеклянных навесов.

Новые остановки появились на Эльмаше, Уралмаше, на Сортировке, в микрорайоне Заречный, Пионерский поселок, Синие Камни, Калиновский, Юго-Западный, Нижнеисетский, Вокзальный, Елизавет, на ВИЗе, Втузгородке, на Химмаше, Автовокзале, Вторчермете, в Центре, на ЖБИ и на Уктусе. Всего 52 навеса.

Правда, некоторые простояли лишь пару дней, как на них стали разбивать стекла. Чтобы остановить вандалов, жители Екатеринбурга начали размещать на остановках необычные наклейки (были замечены на Электриков и на ЦПКиО). В них указано, что замена каждого стекла стоит минимум 25 тысяч рублей. А это средства городского бюджета.

В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU объяснили, что вандализм стал общегородской проблемой. «Появление таких наклеек подтверждает, что горожане видят усилия администрации Екатеринбурга по улучшению городской среды и не одобряют ее разрушение, в том числе готовы предпринимать конкретные действия для профилактики. Мы надеемся, что демонстрация такой гражданской позиции найдет отклик в тех, кто сегодня портит общегородское имущество и заставит задуматься хоть кого-то из этих хулиганов», — подчеркнули в администрации.

























1/7 Наклейки на новых остановках Фото: Анна Иванюк, читатель URA.RU

До конца 2025 года, как заявлял в мае глава департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков, в городе запланировали убрать 318 остановок (комплексы с киосками и навесами, защищающими от дождя и снега, у которых закончились договоры аренды). Вместо них собирались поставить 75 новых. Чтобы увеличить число остановок еще на 32, в бюджет нужно было заложить еще 45 миллионов рублей.