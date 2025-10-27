Логотип РИА URA.RU
Свердловские врачи спасли пациентку, изуродованную уколами красоты

27 октября 2025 в 16:26
Женщина решилась на инъекции у домашнего косметолога (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские дерматологи восстановили пациентке кожу лица после осложнений, начавшихся от так называемых уколов красоты. После процедур, сделанных у домашнего косметолога, у женщины начались воспаление, зуд и отек, сообщает официальный telegram-канал регионального минздрава «Здоровье уральцев». 

«Специалистам также пришлось бороться с признаками присоединения инфекции и возникновения рубцов у нашей пациентки», — сказано в сообщении. Медики отметили, что женщина, как и некоторые другие дамы, в погоне за молодостью и красотой прибегла к биоревитализации у доморощенного косметолога. Он не имел специального образования и был не в состоянии предупредить возможные осложнения. 

Также врачи отметили, что средний возраст потребительниц «уколов красоты» снизился до 25 лет. Раньше к подобным процедурам прибегали ближе к 40-45 годам. 

