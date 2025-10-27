Свердловские врачи спасли пациентку, изуродованную уколами красоты

Свердловские дерматологи восстановили пациентке кожу лица после осложнений, начавшихся от так называемых уколов красоты. После процедур, сделанных у домашнего косметолога, у женщины начались воспаление, зуд и отек, сообщает официальный telegram-канал регионального минздрава «Здоровье уральцев».

«Специалистам также пришлось бороться с признаками присоединения инфекции и возникновения рубцов у нашей пациентки», — сказано в сообщении. Медики отметили, что женщина, как и некоторые другие дамы, в погоне за молодостью и красотой прибегла к биоревитализации у доморощенного косметолога. Он не имел специального образования и был не в состоянии предупредить возможные осложнения.