Полковник ВСУ выложил в TikTok секретные материалы о ходе СВО

Полковник ВСУ опубликовал карты ходом боев в зоне спецоперации России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинский полковник Валентин Манько опубликовал в сервисе для публикации коротких видео TikTok фотографии секретных военных карт с разметкой позиций и направлениями боев в зоне спецоперации России. На публикацию обратили внимание пользователи соцсети Х.

На снимках видно, что Манько находится в штабе, на его коленях собака. На столе перед военным распечатанные карты с пометкой «секретно», красными линиями обозначены ходы военных действий. На планшете, который лежит на картах, также отображаются схемы расположения войск. В одном из видео Манько показывает карту, спроецированную на стену, где четко заметны пункты обороны ВСУ.

Публикация вызвала резонанс среди пользователей, которые выразили обеспокоенность по поводу утечки информации. «Я посмотрел видео-доклад Манько о ситуации на фронте и не понимаю, как его вообще рассматривают на должность командующего штурмовыми войсками. Опасаюсь, что главнокомандующий Зеленский может воспринять данные из этого доклада как реальные», — написал один из комментаторов в соцсети X.

