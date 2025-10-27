Полковник ВСУ выложил в TikTok секретные материалы о ходе СВО
Полковник ВСУ опубликовал карты ходом боев в зоне спецоперации России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украинский полковник Валентин Манько опубликовал в сервисе для публикации коротких видео TikTok фотографии секретных военных карт с разметкой позиций и направлениями боев в зоне спецоперации России. На публикацию обратили внимание пользователи соцсети Х.
На снимках видно, что Манько находится в штабе, на его коленях собака. На столе перед военным распечатанные карты с пометкой «секретно», красными линиями обозначены ходы военных действий. На планшете, который лежит на картах, также отображаются схемы расположения войск. В одном из видео Манько показывает карту, спроецированную на стену, где четко заметны пункты обороны ВСУ.
Публикация вызвала резонанс среди пользователей, которые выразили обеспокоенность по поводу утечки информации. «Я посмотрел видео-доклад Манько о ситуации на фронте и не понимаю, как его вообще рассматривают на должность командующего штурмовыми войсками. Опасаюсь, что главнокомандующий Зеленский может воспринять данные из этого доклада как реальные», — написал один из комментаторов в соцсети X.
Ранее украинские военные блогеры неоднократно упрекали полковника в недостоверности заявлений о ходе боев и искажении информации о потерях. Имя Манько неоднократно появлялось в СМИ. Ему вменяли участие в грабежах, пытках и похищениях в Донбассе, а также обвиняли в оставлении личного состава под Андреевкой, что привело к уничтожению 33-го отдельного штурмового полка ВСУ. Позже офицер занял пост главы Госслужбы по делам ветеранов по «боевым заслугам».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.