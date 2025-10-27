Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили военный аэродром ВСУ
ВС РФ уничтожили аэродром и объекты железнодорожных перевозок ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ВС РФ за сутки уничтожили военный аэродром ВСУ, а также объекты, которые использовались для железнодорожных перевозок вооружения на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ за сутки поразили военный аэродром ВСУ и объекты, используемые для железнодорожных перевозок оружия в районы боевых действий на Донбассе», — приводит слова ведомства ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ, а также по складам с топливом и временным пунктам размещения украинских сил и иностранных наемников в 148 районах. Таким образом, российские военные продолжают действия, направленные на нарушение логистики и снабжения Вооруженных сил Украины.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
