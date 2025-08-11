Рыбалка в ХМАО: за что можно получить штраф и даже уголовный срок

В Югре, несмотря на обилие рыбы в реках и озерах, действует немало ограничений на ее вылов. Например, за ловлю стерляди здесь можно получить не только крупный штраф, но и уголовный срок, хотя в других регионах России рыбалка на такие виды рыб разрешена. Как устроить посиделки с удочкой на природе без ущерба кошельку и репутации, URA.RU рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по ХМАО Руслан Романчук.
Деликатес за полмиллиона рублей
В округе запрещен вылов не только занесенных в Красную книгу сибирского осетра и тайменя. Под запрет попали и популярные у рыбаков стерлядь и муксун. «Было время, когда разрешался вылов муксуна, действовали квоты на нельму. Сейчас популяция некоторых видов в Югре на грани исчезновения, поэтому за вылов грозит серьезная ответственность. Запрещено ловить осетра сибирского, стерлядь, нельму, муксуна, таймень, чира (щекура)», — пояснил Романчук.
Кроме штрафа, определяемого судом, придется возместить ущерб природе. Такса за одного осетра превышает четыреста восемьдесят одну тысячу рублей, за муксуна — чуть более семидесяти тысяч рублей, за тайменя — около тридцати двух тысяч рублей, за нельму — примерно одиннадцать тысяч рублей, за стерлядь — около четырех с половиной тысяч рублей, за чира — в среднем три с половиной тысячи рублей. Если ущерб крупный, за незаконный вылов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
Нормы и ограничения
Лимиты установлены и рыбакам-любителям для разрешенных видов. Так, суточная норма добычи тугуна и хариуса сибирского — три килограмма, язя, щуки, налима, судака — десять килограммов. Окуня, плотву, ельца и карася можно ловить до 30 килограммов в день, пеляди и сига-пыжьяна — до пяти килограммов. Превышение грозит выплатой от 100 до 925 рублей за каждую лишнюю рыбу.
Как и на что ловить
В Югре запрещены электроудочки и самодельные орудия лова. Ограничено количество крючков — не более десяти на человека, включая те, что на блеснах.
Разрешено использовать сети длиной до 30 метров, но их необходимо зарегистрировать, в том числе через «Госуслуги». Сети из лески строжайше запрещены.
Запретные места и сезоны
Даже с легальной сетью нельзя рыбачить на озерах Домашнее, Лахсентур, Сырковое, Энетор, Шопох (Кондинский район), Ендра (Ендырь), Долгий сор, Шош-ега-тор, Медвежье (Ханты-Мансийский район).
В летне-осенний период запрещен лов в реке Северная Сосьва и ее протоках от устья реки Каркасья до поселка Березово. Ограничение действует 30 дней после снижения уровня воды ниже 550 см по гидропосту Березово, но не ранее 1 августа.
Круглый год нельзя рыбачить в сорах Ванзеватский и Самутнельский, кроме добычи частиковых видов в период от распадения льда до начала захода сиговых, но не позднее 11 июня. Также с 15 августа по 15 октября действует запрет на лов плавными донными сетями в русле Оби и ее протоках.
Ранее URA.RU сообщало, что рыболовный туризм считается одним из самых популярных развлечений у приезжих в ХМАО. Богатым туристам предлагают порыбачить в комфортных условиях как на базе отдыха, так и с частным гидом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!