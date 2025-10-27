Курганский вуз потратит 113 млн на станцию для очистки питьевой воды

Комплектную станцию доочистки воды установят в КГСХА Фото: Размик Закарян © URA.RU

Комплектную станцию доочистки воды установят в микрорайоне КГСХА села Лесниково Курганской области. Оборудование закупает Курганский государственный университет. В настоящее время идет процесс определения поставщика, который предложил доставить заказ за 113 млн 250 тысяч рублей, указано на сайте госзакупок.

«Объект закупки: поставка комплектной станции доочистки воды в блочно-модульном исполнении производительностью 2000 м3/сутки. Место поставки: территория водопроводно-очистных сооружений ФГБОУ ВО „Курганский государственный университет“, расположенных в селе Лесниково Кетовского муниципального округа Курганской области. Начальная цена — 150 млн рублей», — указано в документах.

В торгах приняли участие две компании, которые снизили начальную цены до 120 млн 750 тысяч и до 113 млн 250 тысяч рублей. Победителем аукциона признан участник, предложивший наименьшую цену. Название компании не указано.

В техзадании написано, что поставляемое оборудование должно обеспечить приведение качества воды до показателей качества в соответствии с СанПиНом по снижению жесткости, мутности, очистке от механических примесей, всех видов железа (в т. ч. органического, коллоидного, растворенного в воде и окисленного), обеспечить обработку промывной воды коагулянтами, генерируемыми из состава загрязнений воды (оксигидраты железа). В течение 10 календарных дней с даты подписания контракта поставщик должен произвести отбор проб и провести анализ воды (полный химический + бактериологический), а также разработать и согласовать схему установки оборудования. «При разработке схемы учесть отсутствие централизованной системы водоотведения и канализации на объекте. При этом исключается откачка и вывоз специализированным транспортом жидких и полужидких отходов», — указано в техзадании.