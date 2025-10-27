Бывшего зека курганской колонии будут судить за экстремистскую ячейку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали подозреваемого в участии и финансировании экстремистского сообщества. Мужчина вовлекал заключенных в деятельность запрещенной организации «А.У.Е.» через вымогательство денежных средств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления.

«Сотрудниками УФСБ в Ленинградской области задержан 34-летний местный житель, ранее отбывающий наказание в исправительной колонии Курганской области, вовлекающий других осужденных в деятельность запрещенной Верховным Судом Российской Федерации международной экстремистской организации „А.У.Е.“* (запрещена в России). Сформирована неопровержимая доказательная база участия сторонника криминальной идеологии в совершении преступлений — финансировании экстремистского сообщества посредством вымогательства денежных средств у заключенных, активном вовлечении в преступную деятельность осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении», — сообщили в пресс-службе УФСБ. Мужчина был задержан при взаимодействии УФСБ и УФСИН по Курганской области.

В настоящий момент уголовное дело по статьям финансирования экстремистского сообщества и участия в нем направлено на рассмотрение в Курганский городской суд.

