Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Бывший курганский зек, обвиняемый в экстремизме, задержан ФСБ под Петербургом. Видео

27 октября 2025 в 16:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бывшего зека курганской колонии будут судить за экстремистскую ячейку

Бывшего зека курганской колонии будут судить за экстремистскую ячейку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали подозреваемого в участии и финансировании экстремистского сообщества. Мужчина вовлекал заключенных в деятельность запрещенной организации «А.У.Е.» через вымогательство денежных средств. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления.

«Сотрудниками УФСБ в Ленинградской области задержан 34-летний местный житель, ранее отбывающий наказание в исправительной колонии Курганской области, вовлекающий других осужденных в деятельность запрещенной Верховным Судом Российской Федерации международной экстремистской организации „А.У.Е.“* (запрещена в России). Сформирована неопровержимая доказательная база участия сторонника криминальной идеологии в совершении преступлений — финансировании экстремистского сообщества посредством вымогательства денежных средств у заключенных, активном вовлечении в преступную деятельность осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении», — сообщили в пресс-службе УФСБ. Мужчина был задержан при взаимодействии УФСБ и УФСИН по Курганской области. 

В настоящий момент уголовное дело по статьям финансирования экстремистского сообщества и участия в нем направлено на рассмотрение в Курганский городской суд.

Продолжение после рекламы

В рамках продолжающихся следственно-оперативных мероприятий причастность фигуранта к участию в экстремистской организации была установлена следствием в августе текущего года, отметили в СУ СК России по Курганской области. На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал