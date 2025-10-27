Ремонт пункта пропуска Петухово затягивается из-за нарушений подрядчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт многостороннего автомобильного пункта пропуска Петухово в Курганской области задерживается из-за нарушения сроков подрядчиком. Пункт включен в перечень приоритетных и является крупнейшим по грузопотоку в регионе. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем tg-канале.

«Со стороны подрядной организации, ответственной за проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции пункта пропуска, выявлены нарушения промежуточных сроков исполнения государственного контракта. Курганской транспортной прокуратурой генеральному директору данной организации внесено представление, за устранением нарушений Уральской транспортной прокуратурой установлен контроль», — рассказали в надзорном органе.

Прокуратура выявила задержки в реконструкции пункта пропуска в Петухово Фото: tg-канал Уральской транспортной прокуратуры

В ходе рабочей встречи с сотрудниками Челябинского филиала ФГКУ Росгранстрой и Тюменской таможни обсуждались проблемы функционирования пункта. Надзорные органы продолжают следить за устранением выявленных нарушений и обеспечением бесперебойной работы пункта пропуска.

