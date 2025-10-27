Логотип РИА URA.RU
Пункт пропуска в Петухово Курганской области ремонтируют с нарушением сроков. Фото

27 октября 2025 в 17:03
Ремонт пункта пропуска Петухово затягивается из-за нарушений подрядчика

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт многостороннего автомобильного пункта пропуска Петухово в Курганской области задерживается из-за нарушения сроков подрядчиком. Пункт включен в перечень приоритетных и является крупнейшим по грузопотоку в регионе. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем tg-канале.

«Со стороны подрядной организации, ответственной за проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции пункта пропуска, выявлены нарушения промежуточных сроков исполнения государственного контракта. Курганской транспортной прокуратурой генеральному директору данной организации внесено представление, за устранением нарушений Уральской транспортной прокуратурой установлен контроль», — рассказали в надзорном органе.

Прокуратура выявила задержки в реконструкции пункта пропуска в Петухово

Фото: tg-канал Уральской транспортной прокуратуры

В ходе рабочей встречи с сотрудниками Челябинского филиала ФГКУ Росгранстрой и Тюменской таможни обсуждались проблемы функционирования пункта. Надзорные органы продолжают следить за устранением выявленных нарушений и обеспечением бесперебойной работы пункта пропуска.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в спорткомплексе «Локомотив» нашли нарушения санитарных норм. Комплекс принадлежит ОАО «Российские железные дороги». По итогам проверки Курганская транспортная прокуратура внесла представление начальнику дистанции гражданских сооружений и привлекла должностное лицо к административной ответственности.

