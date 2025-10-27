Курганский губернатор Шумков лидирует в репутационном рейтинге

Вадим Шумков стал лидером рейтинга губернаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков набрал 88% в октябрьском рейтинге сервиса измерения репутации Pravdaserm, при среднем показателе репутации 73%. Репутация укрепляется на фоне успешного развития региона и позитивных новостей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Топ-5: Битва титанов и курганский прорыв. Октябрьский рейтинг возглавил Вадим Шумков (Курганская область), поднявшийся со второй позиции и набравший 88%. Его реноме продолжает укрепляться на волне позитивных инфоповодов о развитии региона», — говорится в в telegram-канале «Курганская область официально».

По данным пресс-службы правительства, Курганская область демонстрирует внушительный рост: за семь лет бюджет увеличился в 2,5 раза, регион удерживает первое место в стране по темпам роста промышленного производства (123,8%), а индекс в обрабатывающих отраслях достиг 131%. Собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых — более 2 млн тонн, с масличными урожай ожидается около 2,5 млн тонн.

Активно укрепляется сотрудничество с Казахстаном, идет подготовка планов по ремонту дорог на 2026–2030 годы, а качество дорог в агломерации выросло с 16,6% до 91,21%. Также регион перевыполнил план по вводу жилья за 9 месяцев 2025 года и провел множество крупных мероприятий в различных сферах, включая поддержку ветеранов и проведение международных фестивалей.