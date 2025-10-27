В Кургане определили лучшие и худшие управляющие компании

Управляющие компании Кургана оценили по качеству обслуживания и нарушениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госжилинспекция составила рейтинг из 46 управляющих организаций Кургана за третий квартал 2025 года. В списке названы компании с высокими и низкими оценками по качеству обслуживания и взаимодействию с жильцами. Об этом говорится в telegram-канале госжилинспекции Курганской области.

«В „красной зоне“ на этот раз оказались две управляющие компании: ООО „УК „Партнеръ“ и ООО „УМД“. Обе получили „две звезды“ в рейтинге“, — говорится в telegram-канале ведомства (ГЖИ).

Лучшие управляющие компании получили максимальные 7 баллов и пять звезд:

ООО УК „Проектсервис“,

ООО „Старт“,

ООО „УК „Актив“

ООО „УК „Кристалл“.

По мнению ГЖИ эти компании показывают высокие результаты по содержанию придомовой территории, подъездов, фасадов, контейнерных площадок. Высший балл у них и по информированию жильцов. Также в «зеленой зоне» еще 19 управкомпаний Кургана.

