В Кургане определили лучшие и худшие управляющие компании
Управляющие компании Кургана оценили по качеству обслуживания и нарушениям
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Госжилинспекция составила рейтинг из 46 управляющих организаций Кургана за третий квартал 2025 года. В списке названы компании с высокими и низкими оценками по качеству обслуживания и взаимодействию с жильцами. Об этом говорится в telegram-канале госжилинспекции Курганской области.
«В „красной зоне“ на этот раз оказались две управляющие компании: ООО „УК „Партнеръ“ и ООО „УМД“. Обе получили „две звезды“ в рейтинге“, — говорится в telegram-канале ведомства (ГЖИ).
Лучшие управляющие компании получили максимальные 7 баллов и пять звезд:
- ООО УК „Проектсервис“,
- ООО „Старт“,
- ООО „УК „Актив“
- ООО „УК „Кристалл“.
По мнению ГЖИ эти компании показывают высокие результаты по содержанию придомовой территории, подъездов, фасадов, контейнерных площадок. Высший балл у них и по информированию жильцов. Также в «зеленой зоне» еще 19 управкомпаний Кургана.
В предыдущем рейтинге по итогам второго квартала в числе лидирующих были 17 управляющих компаний, а в аутсайдерах — только одна. Кроме того, в случаях, когда собственники не выбирают способ управления домом, власти Кургана назначают временные управляющие организации — такой порядок недавно применили к восьми домам, передав их ООО «УК „Шестнадцатый район“». Аналогичные меры ранее принимались и в других муниципалитетах региона.
