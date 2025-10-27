«Освободился из колонии, а дом снесли»: житель Кургана пожаловался, что ему негде жить

«Мои родители в начале 60-х годов получили земельный участок по улице Майково в Кургане. Построили дом, в котором я родился и вырос. Проживал там вместе с родителями и без них. Право собственности на земельный участок и дом было оформлено на мать. После смерти родителей в наследство мне не дали вступить, так как отбывал наказание далеко за пределами Курганской области. Когда освободился, оказалось, что родительский дом кто-то снес, земельный участок был изъят и продан на аукционе администрации города. У меня в паспорте до сих пор прописка в этом доме, а жить негде. Живу на съемных квартирах, нужна хоть какая-то крыша над головой», — рассказал собеседник. Ему известно, что участок выкупила соседка родителей на аукционе за 1 млн рублей.