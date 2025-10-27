Тропические цветы-гиганты замаскировали гаражи в центре Кургана. Фото, видео
В Кургане на Кировском рынке появляется новый мурал в рамках фестиваля стрит-арта
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане в рамках фестиваля стрит-арта местный художник работает над новым муралом. Изображение гигантских цветов, напоминающих растительных обитателей тропиков, появилось в сквере в районе жилого дома по улице Карла Маркса, 35. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший официальное открытие нового украшения городского пространства.
«В этом сезоне [фестиваля стрит-арта] мы запланировали четыре объекта. Это второй — Кировский рынок. В работе сейчас средняя общеобразовательная школа № 53 — разукрашиваем стены там. Закончим сезон четвертой работой — забор средней общеобразовательной школы № 17 в микрорайоне Рябково», — рассказала заведующая отделом культуры департамента социальной политики администрации города Кургана Татьяна Абросимова.
Основатель и куратор проекта «Абстракт» Александр Казанцев сообщил, что данный объект является работой талантливого художника Данила Эвенгардена. По его словам, это один из первых объектов автора, и ранее не удавалось реализовать подобный проект в физическом воплощении, несмотря на заинтересованность. Казанцев отметил, что уникальный художественный стиль Эвенгардена, сочетающий элементы графики и каллиграфии, а также выраженный в сюрреалистической манере, оказался особенно уместен именно для этого пространства и способен существенно преобразить внешний облик сквера.
Фестиваль стрит-арта в Кургане проводится уже в шестой раз, и в этом году его особое внимание уделяется учреждениям социальной сферы — школам, спортивным объектам и их территориям. Первый мурал сезона был завершен на фасаде ДЮСШ №3, после чего работы продолжились на школьных зданиях и ограждениях. Подобные проекты реализуются для благоустройства города и формирования его уникального художественного облика.
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
- Иван27 октября 2025 16:32Надо стены все серые разукрасить яркими красками, чтобы тоску не нагоняли
- Лиля27 октября 2025 16:31Надо сходить и посмотреть этот шедевр. Я даже папку отдельную создала на компьютере, где храню фотографии рисунков из разных уголков страны. Очень красиво
- Мария27 октября 2025 16:30Ой какая красота! Обожаю такие красивые и яркие рисунки.