В Кургане в рамках фестиваля стрит-арта местный художник работает над новым муралом. Изображение гигантских цветов, напоминающих растительных обитателей тропиков, появилось в сквере в районе жилого дома по улице Карла Маркса, 35. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший официальное открытие нового украшения городского пространства.

«В этом сезоне [фестиваля стрит-арта] мы запланировали четыре объекта. Это второй — Кировский рынок. В работе сейчас средняя общеобразовательная школа № 53 — разукрашиваем стены там. Закончим сезон четвертой работой — забор средней общеобразовательной школы № 17 в микрорайоне Рябково», — рассказала заведующая отделом культуры департамента социальной политики администрации города Кургана Татьяна Абросимова.

Основатель и куратор проекта «Абстракт» Александр Казанцев сообщил, что данный объект является работой талантливого художника Данила Эвенгардена. По его словам, это один из первых объектов автора, и ранее не удавалось реализовать подобный проект в физическом воплощении, несмотря на заинтересованность. Казанцев отметил, что уникальный художественный стиль Эвенгардена, сочетающий элементы графики и каллиграфии, а также выраженный в сюрреалистической манере, оказался особенно уместен именно для этого пространства и способен существенно преобразить внешний облик сквера.

Фестиваль стрит-арта в Кургане проводится уже в шестой раз, и в этом году его особое внимание уделяется учреждениям социальной сферы — школам, спортивным объектам и их территориям. Первый мурал сезона был завершен на фасаде ДЮСШ №3, после чего работы продолжились на школьных зданиях и ограждениях. Подобные проекты реализуются для благоустройства города и формирования его уникального художественного облика.