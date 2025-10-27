Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Сгорел Mercedes: молодой курганец без прав устроил аварию на тюменской трассе. Видео

ГАИ: Mercedes с курганцем без прав попал в ДТП с возгоранием по пути в Тюмень
27 октября 2025 в 18:00
Курганец без прав спалил Mercedes, угодив в ДТП на трассе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 62-м километре подъезда к городу Тюмень произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz и грузовика HINO. Водитель Mercedes, не имея права управления, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, что привело к возгоранию автомобиля. Пострадавших в аварии нет, сообщили в Госавтоинспекции Курганской области.

Авария случилась 26 октября около 21:00 у деревни Березово Белозерского округа. «Водитель Mercedes-Benz 1999 года рождения, не имея права управления, двигался в направлении города Тюмень. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля HINO под управлением водителя 1953 года рождения и допустил столкновение, вследствие чего произошло возгорание. Пострадавших нет», — сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД по Курганской области.

Автомобиль загорелся после столкновения, но благодаря своевременному реагированию обошлось без пострадавших. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники полиции.

Материал из сюжета:

Резонансные ДТП в Курганской области

Комментарии (3)
  • Старик ХЭМ
    27 октября 2025 19:05
    Это караул. Сел поехал. Это вопрос психики и воспитания. И поведения на дороге. Теперь - Гелик минус. Хорошо что он не причинил смерть другим ни в чём не виноватым людям. Но жизнь испортил и себе и водителю грузовика
  • да
    27 октября 2025 18:42
    Сколько же дегенератов на дорогах!!!
  • Николай
    27 октября 2025 18:04
    Столько бесправников ездят и их никто не ловит. Это плохой пример для других водителей, которые добросовестно сдают на права. Складывается ощущение, что можно ездить без них.
