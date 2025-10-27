Курганец без прав спалил Mercedes, угодив в ДТП на трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 62-м километре подъезда к городу Тюмень произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz и грузовика HINO. Водитель Mercedes, не имея права управления, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, что привело к возгоранию автомобиля. Пострадавших в аварии нет, сообщили в Госавтоинспекции Курганской области.

Авария случилась 26 октября около 21:00 у деревни Березово Белозерского округа. «Водитель Mercedes-Benz 1999 года рождения, не имея права управления, двигался в направлении города Тюмень. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля HINO под управлением водителя 1953 года рождения и допустил столкновение, вследствие чего произошло возгорание. Пострадавших нет», — сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД по Курганской области.

Автомобиль загорелся после столкновения, но благодаря своевременному реагированию обошлось без пострадавших. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники полиции.