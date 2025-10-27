В Кургане под арест отправили 17-летнюю пособницу мошенников Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнюю жительницу региона, подозреваемую в курьерской доставке денег, выманенных у пенсионеров мошенническим путем. На украденные у пожилых людей деньги подозреваемая приобрела автомобиль, мотоцикл и оплачивала другие личные расходы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Курганской области.

«Девушка нашла способ заработка через Интернет, соглашалась быть „курьером“, забирала средства у потерпевших и пересылала их пособникам. Таким образом она участвовала в совершении минимум двух мошеннических эпизодов», — уточнили в пресс-службе УМВД.

Девушку задержали в момент передачи очередной суммы денег, предотвратив хищение. По данным ведомства, девушка получила наличные от жертв схемы «родственник попал в ДТП» и переводила их аферистам, оставляя себе 10% в качестве вознаграждения.

Как пояснили в ведомстве, преступная схема предполагала использование посредников — таксистов, которые забирали деньги у пожилых людей и передавали их подозреваемой.

Следственное управление СК РФ по Курганской области возбудило уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.