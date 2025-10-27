Центр для реабилитации наркоманов и алкоголиков экстренно закрыли в Коркино
Прокуратура потребовала приостановить деятельность центра
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Коркино Челябинской области суд на три месяца приостановил деятельность Центра восстановления личности «Панацея» из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«В связи с существенными нарушениями норм санитарно-эпидемиологического законодательства административное дело направлено на рассмотрение в Коркинский городской суд с требованием о приостановлении деятельности на срок 90 суток до устранения выявленных нарушений. Судом постановление прокурора удовлетворено», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
АНО Центр восстановления личности «Панацея» оказывает услуги для лиц, страдающих различными видами зависимостей. Проверка показала, что в помещении с круглосуточным пребыванием пациентов нет вентиляции, комнаты перенаселены. Вода поступает из скважины, при этом лабораторный контроль качества питьевой воды не проводится. Матрасы и постельное белье не проходят санитарную обработку, у сотрудников нет санитарных книжек. Пути эвакуации заставлены мебелью, огнетушители неисправны.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В отношении юридического лица также возбуждено дело по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
