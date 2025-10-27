Центр для реабилитации наркоманов и алкоголиков экстренно закрыли в Коркино

Прокуратура потребовала приостановить деятельность центра Фото: Илья Московец © URA.RU

В Коркино Челябинской области суд на три месяца приостановил деятельность Центра восстановления личности «Панацея» из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В связи с существенными нарушениями норм санитарно-эпидемиологического законодательства административное дело направлено на рассмотрение в Коркинский городской суд с требованием о приостановлении деятельности на срок 90 суток до устранения выявленных нарушений. Судом постановление прокурора удовлетворено», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

АНО Центр восстановления личности «Панацея» оказывает услуги для лиц, страдающих различными видами зависимостей. Проверка показала, что в помещении с круглосуточным пребыванием пациентов нет вентиляции, комнаты перенаселены. Вода поступает из скважины, при этом лабораторный контроль качества питьевой воды не проводится. Матрасы и постельное белье не проходят санитарную обработку, у сотрудников нет санитарных книжек. Пути эвакуации заставлены мебелью, огнетушители неисправны.

