Дочь бывшего владельца челябинского ЮГК получала по 13 миллионов рублей

Деньги Александра Струкова получала, но жила в Швейцарии, работу не посещая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура РФ потребовала 4,9 млрд рублей от бывшего владельца челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и его дочерей Александры Струковой и Евгении Кузнецовой за незаконно легализованные активы бизнеса. Как следует из документа, бизнес-семья приобрела на эти деньги недвижимость, машины и работающую клинику.

«Всего за счет полученной от деятельности предприятий ПАО „ЮГК“ прибыли ответчики приобрели 48 объектов недвижимости. Среди них — 26 земельных участков, три объекта незавершенного строительства, четыре жилых и нежилых здания, семь квартир, одно нежилое помещение, семь машино-мест», — выяснил «Коммерсант», ознакомившись с иском.

Объекты расположены в Москве, в деревне Терпигорьево Московской области, Челябинской, Оренбургской областей, в Бахчисарайском районе Крыма. Бывшие собственники ЮГК купили 16 транспортных средств. В их числе есть пять машин Mercedes, четыре Porsche и два мотоцикла. Прокуратура потребовала обратить в доход государства также более 3,5 млрд рублей. Деньги нашли на счетах жены и дочери Струкова. Средства получены в нарушение требований антикоррупционного законодательства.

Согласно материалам иска, Александра Струкова была формально трудоустроена в ООО «УК ЮГК» на должность вице-президента по экономике и финансовому планированию. При ежемесячном окладе 13,75 млн рублей служебные обязанности фактически не исполняла, постоянно проживая в Швейцарии. Филиалов или представительств там у компании нет.

Евгения Кузнецова стала номинальным собственником долей в уставном капитале компании «Бизнес-Актив» и частично — фирмы «Бизнес-Сити». На полученный от их деятельности доход она приобрела пять коммерческих помещений в Москве площадью 377 кв. м, три нежилых здания, здание поликлиники и два жилых дома в Оренбурге общей площадью 3,3 тысячи кв метров. По данным прокуратуры, иных легальных источников дохода у ответчиц не имелось.

Сожительница депутата Елена Додик стала в «УК ЮГК» заместителем президента по бытовым, социальным вопросам и взаимодействию с госорганами. Размер ее ежемесячного вознаграждения достигал семи миллионов 525 тысяч рублей. Фактически женщина трудовые обязанности также не выполняла. Как установила прокуратура, ее трудоустройство носило формальный характер, поскольку она проживала в Магнитогорске, где у компании отсутствовала какая-либо инфраструктура. Выявленная схема, по версии следствия, стала частью системного вывода средств с предприятия, оказавшегося под контролем Струкова с нарушением антикоррупционных норм.

Пластский горсуд уже удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении обеспечительного ареста на недвижимость и денежные средства ответчиков. Предварительное слушание по этому делу назначено на 5 ноября, где будут рассматриваться вопросы легализации средств, полученных в результате коррупционных деяний.

Это уже третий по счету иск Генпрокуратуры к миллиардеру Струкову. Тот же суд взыскал с экс-владельца ЮГК 3,9 млрд рублей экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения, где произошел сброс цианидов в местную реку.