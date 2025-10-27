Скандальный спикер Чебаркуля Баландин не сможет снова стать депутатом
Николая Баландина в списках кандидатов в депутаты не будет
Фото: Илья Московец © URA.RU
Семеро из десяти кандидатов в депутаты Чебаркульского горсобрания по округу № 19 выбыли из предвыборной гонки. Как информирует сайт облизбиркома, среди них — и бывший спикер горсобрания Николай Баландин.
«Семеро самовыдвиженцев, выдвинувшихся на выборы по избирательному округу № 19 в горсобрание Чебаркуля, лишились статуса выдвинутых кандидатов. Среди них — бывший председатель горсобрания Николай Баландин», — информирует сайт избиркома.
Статуса кандидатов также лишились самовыдвиженцы Сергей Баландин, Данил Данильченко, Евгений Мотовилов, Сергей Нассонов, Елена Плюхина и Алексей Сурков. Статус выдвинутого кандидата сохраняют три человека. Это кандидат от эсеров, начальник отдела ГО и ЧС городской администрации Олег Румянцев, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Екатерина Худякова и самовыдвиженец, военнослужащий Михаил Кошелев.
Выборы на избирательном округе № 19 не состоялись в период с 12 по 14 сентября. Это был единственный случай в регионе, когда с выборов были сняты все кандидаты. Кандидатуру Николая Баландина на выборы выдвигала партия «Единая Россия». Однако партия отозвала кандидатуру Баландина и исключила его из своих рядов в связи с утратой доверия. Новые выборы на округе состоятся 23 ноября.
