Скандальный спикер Чебаркуля Баландин не сможет снова стать депутатом

Николая Баландина в списках кандидатов в депутаты не будет Фото: Илья Московец © URA.RU

Семеро из десяти кандидатов в депутаты Чебаркульского горсобрания по округу № 19 выбыли из предвыборной гонки. Как информирует сайт облизбиркома, среди них — и бывший спикер горсобрания Николай Баландин.

«Семеро самовыдвиженцев, выдвинувшихся на выборы по избирательному округу № 19 в горсобрание Чебаркуля, лишились статуса выдвинутых кандидатов. Среди них — бывший председатель горсобрания Николай Баландин», — информирует сайт избиркома.

Статуса кандидатов также лишились самовыдвиженцы Сергей Баландин, Данил Данильченко, Евгений Мотовилов, Сергей Нассонов, Елена Плюхина и Алексей Сурков. Статус выдвинутого кандидата сохраняют три человека. Это кандидат от эсеров, начальник отдела ГО и ЧС городской администрации Олег Румянцев, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Екатерина Худякова и самовыдвиженец, военнослужащий Михаил Кошелев.

Продолжение после рекламы