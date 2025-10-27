Губернатор Текслер рассказал, как в Челябинске строят крупнейший в УрФО детский медцентр. Видео
Корпус больницы строится в рамках госпрограммы, рассказал Текслер
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске продолжается строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы, который станет крупнейшим во всем Уральском федеральном округе (УрФО) и будет рассчитан на 300 коек. Об этом рассказал губернатор области Алексей Текслер.
«В Челябинске полным ходом идет строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы, он будет крупнейшим в Уральском федеральном округе. Новый корпус площадью почти 56 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 300 коек — 230 для маленьких пациентов хирургических отделений и 70 для детской онкогематологии», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Медицинский центр ждут во всем регионе и он станет огромным шагом в развитии детского здравоохранения. Корпус строится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», мы держим его на особом контроле. В новом корпусе получать медицинскую помощь смогут пациенты со всей Челябинской области и из соседних регионов, добавил Текслер.
Новый хирургический корпус строится на территории областной больницы. Шестиэтажное здание начали возводить весной 2024 года. Планируемый срок работ — три года.
В хирургическом комплексе разместят одноместные палаты с удобствами для родителей и детей. На крыше будет создан ботанический сад с зонами отдыха, в холле появится игровая зона для детей и кафе.
Новый хирургический корпус будет носить имя бывшего главного врача ЧОДКБ заслуженного врача РФ Галины Киреевой, которая возглавляла больницу 14 лет. Вместе с командой Киреева вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в Челябинской области. Строительство хирургического корпуса ЧОДКБ — одна из ее заслуг. Киреевой не стало в начале года.
