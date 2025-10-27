На стеле ведется обратный отсчет дней для голосования за культурную столицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска открылась стела обратного отсчета дней для подведения итогов голосования за звание «Культурная столица 2027». Замгубернатора региона Вадим Евдокимов уточнил, что сейчас наш город обходит по количеству голосов Новосибирск и призвал всех активнее голосовать на сайте Госуслуг.

«Город Челябинск действительно достоин звания культурной столицы. Мы гордимся своими концертами, фестивалями, театрами, библиотеками, домами культуры, в которых собираются творческие люди. Судя по голосованию на сайте Госуслуг, Новосибирск, к сожалению, пока обходит нас. Мы, челябинцы, всегда привыкли быть первыми, мы же такие самодостаточные и амбициозные! Поэтому я призываю всех челябинцев помочь нашему городу стать культурной столицей 2027 года», — отметил Евдокимов.

Стела с обратным отсчетом была открыта на пешеходной части улицы Кирова. На сегодняшний день до конца голосования остался 41 день. Евдокимов подчеркнул, что голосование ведется очень активно: через сайт Госуслуг каждый может зайти и отдать свой голос за город Челябинск. Проголосовать можно до 6 декабря, победителя конкурса объявят 14 декабря в национальном центре «Россия» в Москве.

