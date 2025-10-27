Министр Колчинская сообщила подробности транспортировки матери и дочери, пострадавших при взрыве в Копейске

Спецборт оснащен всех необходимым оборудованием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пострадавших в результате ЧС в Копейске маму и дочь доставили спецбортом в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России в сопровождении специалистов. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.

«Это федеральное учреждение, специализирующееся на ожогах и реабилитации таких пациентов, куда мы направляем тяжелых пациентов: и взрослых, и детей. Мы проводили федеральный консилиум, учитывая предложение Приволжского университета перевести пациенток к ним, приняли решение не отказываться», — сообщила Колчинская, слова которой цитирует пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале.

Маму и дочь доставили в университет спецбортом. В полете их сопровождали специалисты Минздрава России. Сам борт оснащен специальным медицинским модулем с аппаратами искусственного дыхания и мониторами слежения.

