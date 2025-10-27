В среднем коттеджи продаются в Челябинске за 4 675 000 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске цены на частные дома и коттеджи в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) выросли на 8%. В среднем сейчас коттедж можно купить за 4 675 000 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость частных домов выросла до 4 675 000 рублей за объект. Минимальная стоимость небольших домов в СНТ — 600 000 рублей. Самые дорогие дома в СНТ продаются за 32 000 000 рублей за объект», — сообщается на сайте Restate.

При этом в регионе есть и самые дорогие коттеджи. Их цена доходит до 168 000 000 рублей за квадратный метр. В топ загородного элитного жилья 2025 года вошли частные дома в Сосновском районе и в Челябинске.

На первом месте — большой двухэтажный коттедж в селе Кременкуль на берегу одноименного озера. Он продается за 168 000 000 рублей. Также в топ самых дорогих домов входит двухэтажный коттедж в Малиновке в поселке «Лесной остров» на улице Лесопарковой. За 159 000 000 рублей покупателю предлагается дом общей площадью 480 квадратов в клaссичеcкoм стилe, paспoложeнный на зeмельнoм учaсткe в 50 cотoк.