На северо-западе Челябинска построят элитный клубный дом. Фото

Элитный клубный дом на северо-западе Челябинска построят в конце 2028 года
27 октября 2025 в 15:44
Общая жилая площадь клубного дома - 4 145 квадратных метров

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На северо-западе Челябинска по кирпично-монолитной технологии построят 9-этажный клубный дом класса энергоэффективности А. Сдать его планируется в конце 2028 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«Клубный дом застройщик ООО СЗ „Паритет“ построит в Челябинске на улице Гидрострой, дом 2 „А“. Общая жилая площадь достигнет 4 145 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, жилье будут сдавать без отделки. В доме будет 71 квартира, также там появятся детская и спортивная площадки. На придомовой территории появится паркинг на 5 машин, вне придомовой территории будет 21 место для автомобилей.

Клубный дом возведут по кирпично-монолитной технологии

Фото: сайт ЕИСЖС

