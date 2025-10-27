На северо-западе Челябинска по кирпично-монолитной технологии построят 9-этажный клубный дом класса энергоэффективности А. Сдать его планируется в конце 2028 года, сообщается на сайте о недвижимости.

Как отмечается на сайте, жилье будут сдавать без отделки. В доме будет 71 квартира, также там появятся детская и спортивная площадки. На придомовой территории появится паркинг на 5 машин, вне придомовой территории будет 21 место для автомобилей.